Восемь лет немец скрывал от властей огромный клад древнеримских монет

Житель Германии нашел огромный клад древнеримских монет в Нижней Саксонии и скрывал его от властей восемь лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, мужчина с 2017 года при помощи металлоискателя искал что-то ценное в районе деревни Борсум. Раскопки он проводил нелегально. Поэтому, когда нашел клад, решил оставить факт в секрете.

Отмечается, что только в апреле 2025 года кладоискатель решил обо всем рассказать. В октябре на место находки отправились археологи и откопали еще больше монет возрастом 2000 лет. Общее количество артефактов составило около 450 штук. Это один из крупнейших древнеримских кладов, найденных в Нижней Саксонии. Монеты относятся к периоду ранней Римской империи. Они были отчеканены в I веке нашей эры, вскоре после падения республики. Ученым еще предстоит установить, как они попали на эту территорию.

Согласно данным издания, нашедший клад мужчина после общения с археологами прошел специальные курсы по работе с металлоискателями и теперь может заниматься поисками ценностей официально. Дело о сокрытии сокровищ против него прекратили за истечением срока давности.

