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Мир

Морская чайка задержана в Эфиопии по подозрению в шпионаже

Шведская чайка задержана в Эфиопии из-за подозрения в шпионаже, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 08:30 Фото: pixabay
22 мая обычная малая морская чайка из Швеции оказалась в эпицентре международного недоразумения, сообщает Zakon.kz.

Птицу поймали в Эфиопии из-за передатчика на спине, который местные жители приняли за шпионское устройство, якобы передающее данные в Египет или Эритрею. Об этом пишет издание The Local.

Передатчик, разумеется, был частью шведского орнитологического проекта, отслеживающего миграцию более 150 чаек. Однако жители города, где была поймана птица, решили иначе и связались с контактным лицом, указанным на трекере – орнитологом Никласом Аронссоном.

"Я получил сотни писем, – сказал он. – Попросил отпустить птицу, она важна – у нее сезон размножения. Но ответа не последовало, и сигнал пропал…"

Что стало с чайкой, пока неизвестно.

Недавно интересный случай произошел в швейцарской коммуне Кениц. Там дорожная камера зафиксировала утку, превышающую допустимую скорость полета.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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