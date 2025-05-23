Морская чайка задержана в Эфиопии по подозрению в шпионаже

22 мая обычная малая морская чайка из Швеции оказалась в эпицентре международного недоразумения, сообщает Zakon.kz.

Птицу поймали в Эфиопии из-за передатчика на спине, который местные жители приняли за шпионское устройство, якобы передающее данные в Египет или Эритрею. Об этом пишет издание The Local.

Передатчик, разумеется, был частью шведского орнитологического проекта, отслеживающего миграцию более 150 чаек. Однако жители города, где была поймана птица, решили иначе и связались с контактным лицом, указанным на трекере – орнитологом Никласом Аронссоном.

"Я получил сотни писем, – сказал он. – Попросил отпустить птицу, она важна – у нее сезон размножения. Но ответа не последовало, и сигнал пропал…"

Что стало с чайкой, пока неизвестно.

Недавно интересный случай произошел в швейцарской коммуне Кениц. Там дорожная камера зафиксировала утку, превышающую допустимую скорость полета.