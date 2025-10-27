#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

МИД Казахстана прокомментировал мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей

МИД, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 12:44 Фото: gov.kz
Министерство иностранных дел Казахстана приветствовало подписание совместной декларации по мирному урегулированию конфликта между Таиландом и Камбоджой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление МИД опубликовал 27 октября 2025 года:

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует подписание совместной декларации по мирному урегулированию конфликта между Королевством Таиланд и Королевством Камбоджа при непосредственном участии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Куала-Лумпуре 25-28 октября 2025 года".

Также отмечено, что Казахстан высоко оценивает усилия сторон по восстановлению мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии.

"Достигнутые договоренности демонстрируют приверженность сторон основополагающим принципам устава ООН, обеспечению безопасности и процветания, а также подтверждают безальтернативность поиска дипломатических решений в урегулировании любых конфликтов. Уверены, что подписание данной совместной декларации станет прочной основой для дальнейшего развития дружественных отношений и добрососедства между Таиландом и Камбоджой, а также будет способствовать углублению регионального сотрудничества в рамках АСЕАН", – говорится в сообщении МИД РК.

Подписанное соглашение предусматривает освобождение Таиландом 18 камбоджийских солдат, содержавшихся в плену, а также начало вывода обеими сторонами тяжелого вооружения из приграничной зоны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение
10:58, 26 октября 2025
Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение
13 человек погибли в Камбодже из-за атаки Таиланда
11:17, 26 июля 2025
13 человек погибли в Камбодже из-за атаки Таиланда
МИД Казахстана сделал заявление по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией
15:11, 14 марта 2025
МИД Казахстана сделал заявление по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: