МИД Казахстана прокомментировал мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей

Министерство иностранных дел Казахстана приветствовало подписание совместной декларации по мирному урегулированию конфликта между Таиландом и Камбоджой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление МИД опубликовал 27 октября 2025 года:

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует подписание совместной декларации по мирному урегулированию конфликта между Королевством Таиланд и Королевством Камбоджа при непосредственном участии президента США Дональда Трампа и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Куала-Лумпуре 25-28 октября 2025 года".

Также отмечено, что Казахстан высоко оценивает усилия сторон по восстановлению мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии.

"Достигнутые договоренности демонстрируют приверженность сторон основополагающим принципам устава ООН, обеспечению безопасности и процветания, а также подтверждают безальтернативность поиска дипломатических решений в урегулировании любых конфликтов. Уверены, что подписание данной совместной декларации станет прочной основой для дальнейшего развития дружественных отношений и добрососедства между Таиландом и Камбоджой, а также будет способствовать углублению регионального сотрудничества в рамках АСЕАН", – говорится в сообщении МИД РК.

Подписанное соглашение предусматривает освобождение Таиландом 18 камбоджийских солдат, содержавшихся в плену, а также начало вывода обеими сторонами тяжелого вооружения из приграничной зоны.

