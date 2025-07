13 человек погибли в Камбодже из-за атаки Таиланда

По информации местного издания Кhmer Тimes, данные о погибших и пострадавших подтвердили в Министерстве национальной обороны.

В ведомстве добавили, что из-за эскалации конфликта власти Камбоджи эвакуировали более 35 тыс. человек из провинций Преах-Вихеа, Оддармеантьей и Поусат.

A new war is approaching: Heavy fighting broke out on the border between Thailand and Cambodia, — CNN.



The Royal Cambodian Army shelled several Thai border towns with multiple rocket launchers.

In response, Thailand closed its border with Cambodia because of these attacks.