13 человек погибли в Камбодже из-за атаки Таиланда
По информации местного издания Кhmer Тimes, данные о погибших и пострадавших подтвердили в Министерстве национальной обороны.
"13 граждан Камбоджи, в том числе пять военнослужащих Королевских вооруженных сил Камбоджи и восемь гражданских лиц, погибли в результате смертоносного трансграничного нападения тайских вооруженных сил рано утром сегодня в провинции Поусат", – говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что из-за эскалации конфликта власти Камбоджи эвакуировали более 35 тыс. человек из провинций Преах-Вихеа, Оддармеантьей и Поусат.
A new war is approaching: Heavy fighting broke out on the border between Thailand and Cambodia, — CNN.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) July 24, 2025
The Royal Cambodian Army shelled several Thai border towns with multiple rocket launchers.
In response, Thailand closed its border with Cambodia because of these attacks.… pic.twitter.com/HwJVxxfipp
Из-за применения Таиландом тяжелой артиллерии по району деревни Экпхап ранения разной степени тяжести получил 21 военный и по меньшей мере 50 мирных граждан.
Вечером 25 июля 2025 года командование пограничной обороны провинций Чантхабури и Трат опубликовало заявление о том, что власти Таиланда ввели военное положение в восьми округах на границе с Камбоджей.
О том, что известно о столкновениях на границе Камбоджи и Таиланда, можно прочитать по этой ссылке.