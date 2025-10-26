#АЭС в Казахстане
Мир

Граждан Китая задержали в Грузии за попытку покупки урана

знак радиоактивности, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 13:50 Фото: freepik
В столице Грузии Тбилиси были арестованы трое граждан Китая при попытке незаконно приобрести 2 килограмма урана, сообщает Zakon.kz.

Служба государственной безопасности Грузии задержала в Тбилиси троих граждан Китая, планировавших переправить 2 кг урана в Китай через территорию РФ, пишет "Спутник Грузия" 25 октября 2025 года.

Стоимость сделки оценивалась в 400 тысяч долларов (215,2 млн. тенге). В рамках расследования обыски прошли в съемных жилищах задержанных в Тбилиси и Батуми.

По данным следствия, один из обвиняемых, находившихся в Грузии нелегально, привез специалистов, заинтересованных в покупке урана, и активно искал продавца. В заявлении говорится, что другие члены преступной группы координировали операцию из Китая.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает грузинское информагентство.

В сентябре 2025 года в Грузии арестовали бывшего министра обороны.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
