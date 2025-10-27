МИД Турции выступил с заявлением о ситуации в Черногории

Министерство иностранных дел (МИД) Турции выступило с критическим заявлением относительно чрезвычайной ситуации в Черногории, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Yeni Şafak, власти Черногории 26 октября сообщили об инциденте с ранением местного гражданина турками в Подгорице.

Об этом в X написал премьер-министр республики Милойко Спайич.

"Мы в срочном порядке примем решение о временной отмене безвизового режима для граждан Турции. В целях сохранения экономической активности и хороших двусторонних отношений в предстоящий период мы начнем интенсивные переговоры с Турецкой Республикой с целью поиска оптимальной модели, отвечающей взаимным интересам, в духе доброго сотрудничества и союзничества", – собщил Спайич.

26 октября вечером черногорская полиция задержала двух граждан Турции за нанесение ножевых ранений жителю Подгорицы. После инцидента в районе происшествия собрались несколько сотен человек, скандировавших антимигрантские лозунги. Позднее органы правопорядка задержали еще 45 турецких граждан за другие правонарушения.

"Ситуация в Черногории внимательно отслеживается по всем аспектам. Для обеспечения безопасности наших граждан приняты необходимые меры. Коммуникация и координация осуществляются непрерывно", – говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство Турции отметило, что держит активными все дипломатические каналы для обеспечения безопасности турецких граждан в регионе.

