#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

МИД Турции выступил с заявлением о ситуации в Черногории

Флаг, небо, дом, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 02:30 Фото: pixabay
Министерство иностранных дел (МИД) Турции выступило с критическим заявлением относительно чрезвычайной ситуации в Черногории, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Yeni Şafak, власти Черногории 26 октября сообщили об инциденте с ранением местного гражданина турками в Подгорице.

Об этом в X написал премьер-министр республики Милойко Спайич.

"Мы в срочном порядке примем решение о временной отмене безвизового режима для граждан Турции. В целях сохранения экономической активности и хороших двусторонних отношений в предстоящий период мы начнем интенсивные переговоры с Турецкой Республикой с целью поиска оптимальной модели, отвечающей взаимным интересам, в духе доброго сотрудничества и союзничества", – собщил Спайич.

26 октября вечером черногорская полиция задержала двух граждан Турции за нанесение ножевых ранений жителю Подгорицы. После инцидента в районе происшествия собрались несколько сотен человек, скандировавших антимигрантские лозунги. Позднее органы правопорядка задержали еще 45 турецких граждан за другие правонарушения.

"Ситуация в Черногории внимательно отслеживается по всем аспектам. Для обеспечения безопасности наших граждан приняты необходимые меры. Коммуникация и координация осуществляются непрерывно", – говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство Турции отметило, что держит активными все дипломатические каналы для обеспечения безопасности турецких граждан в регионе.

Ранее МИД Казахстана прокомментировал мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
МИД Казахстана выступил с заявлением относительно ситуации в Украине
17:04, 22 ноября 2024
МИД Казахстана выступил с заявлением относительно ситуации в Украине
Ситуация на Ближнем Востоке: в МИД Казахстана сделали официальное заявление
12:53, 22 июня 2025
Ситуация на Ближнем Востоке: в МИД Казахстана сделали официальное заявление
МИД Казахстана сделал заявление по Нагорному Карабаху
17:52, 12 сентября 2023
МИД Казахстана сделал заявление по Нагорному Карабаху
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: