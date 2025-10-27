#АЭС в Казахстане
Мир

Психопат задушил учительницу и попытался инсценировать аварию

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 03:59 Фото: Zakon.kz
В Бугуруслане (город в Оренбургской области России) неадекватный мужчина напал на учительницу физкультуры, когда она садилась в свою машину. Психопат внезапно подбежал и начал душить женщину, сообщает Zakon.kz.

По данным АиФ-Оренбург, после этого он решил подстроить аварию.

56-летняя Марина Садыкова кричала и звала на помощь, но ни один водитель не остановился. Преподавательница скончалась на месте.

Предварительно, убийцей оказался 42-летний Александр Васильев, который состоит на психиатрическом учете. По данным СМИ, ранее он уже нападал на Марину из-за бытовых конфликтов.

В тот день нападавший дождался, когда учительница выйдет из здания и направится к своему авто – не успела женщина сесть, как преступник набросился на нее и начал душить. Убедившись, что жертва не дышит, Александр угнал машину и инсценировал аварию.

На месте ЧП полицейские обнаружили "за рулем" бездыханное тело Садыковой – они сразу поняли, что смерть не связана с ДТП. Правоохранителям удалось установить личность преступника и задержать его на подходе к собственному дому.

Между злоумышленником и жертвой ранее возник конфликт, сообщили в СК по региону. Мужчина выследил педагога и задушил ее, когда она подошла к своему автомобилю. После того, как учительница скончалась, он положил ее тело в машину и уехал за город. Однако задержанный не справился с управлением и врезался в столб. Тогда он решил инсценировать смерть учительницы, усадив ее за водительское сиденье. Затем он попытался поджечь автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.

На допросе Васильев сказал, что расправился с соседкой, потому что она якобы отравила его пса. Эта информация проверяется.

Ранее мужчина жестоко убил жену из-за отказа разделать курицу для супа.

Аксинья Титова
