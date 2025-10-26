Мужчина жестоко убил жену из-за отказа разделать курицу для супа
По данным ural.kp.ru, трагический инцидент произошел в Березовском – городе-спутнике Екатеринбурга. 50-летний мужчина попросил супругу разделать курицу для приготовления супа. Женщина отказалась выполняться просьбу, за что поплатилась жизнью.
В ответ мужчина схватился за нож и нанес супруге смертельные ранения. После случившегося он попытался расчленить покойную, но смог только снять кожу с верхней части тела и принял решение просто спрятать тело в сарае. Всю неделю мужчина продолжал вести обычную жизнь, пока сам не явился в полицию и не признался в содеянном.
В полиции Березовского подтвердили, что мужчина дал признательные показания. Следственный комитет пока не комментировал трагедию. Расследование продолжается.
