Мужчина жестоко убил жену из-за отказа разделать курицу для супа

Бытовая ссора на Урале (Россия) закончилась страшной трагедией. Мужчина зарезал жену и предпринял попытку ее расчленить, но не смог завершить задуманное, сообщает Zakon.kz.

По данным ural.kp.ru, трагический инцидент произошел в Березовском – городе-спутнике Екатеринбурга. 50-летний мужчина попросил супругу разделать курицу для приготовления супа. Женщина отказалась выполняться просьбу, за что поплатилась жизнью.

В ответ мужчина схватился за нож и нанес супруге смертельные ранения. После случившегося он попытался расчленить покойную, но смог только снять кожу с верхней части тела и принял решение просто спрятать тело в сарае. Всю неделю мужчина продолжал вести обычную жизнь, пока сам не явился в полицию и не признался в содеянном.

В полиции Березовского подтвердили, что мужчина дал признательные показания. Следственный комитет пока не комментировал трагедию. Расследование продолжается.

