#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

Мужчина жестоко убил жену из-за отказа разделать курицу для супа

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 04:30 Фото: pixabay
Бытовая ссора на Урале (Россия) закончилась страшной трагедией. Мужчина зарезал жену и предпринял попытку ее расчленить, но не смог завершить задуманное, сообщает Zakon.kz.

По данным ural.kp.ru, трагический инцидент произошел в Березовском – городе-спутнике Екатеринбурга. 50-летний мужчина попросил супругу разделать курицу для приготовления супа. Женщина отказалась выполняться просьбу, за что поплатилась жизнью.

В ответ мужчина схватился за нож и нанес супруге смертельные ранения. После случившегося он попытался расчленить покойную, но смог только снять кожу с верхней части тела и принял решение просто спрятать тело в сарае. Всю неделю мужчина продолжал вести обычную жизнь, пока сам не явился в полицию и не признался в содеянном.

В полиции Березовского подтвердили, что мужчина дал признательные показания. Следственный комитет пока не комментировал трагедию. Расследование продолжается.

Ранее пожилой немец зашел в ресторан с гранатой и потребовал алкоголь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Убил жену и себя: семейная драма разыгралась в Алматы
13:30, 21 августа 2025
Убил жену и себя: семейная драма разыгралась в Алматы
В Уральске мужчина убил мать во время ссоры
20:23, 03 августа 2023
В Уральске мужчина убил мать во время ссоры
В Узбекистане мужчина убил жену, новорожденную дочь и себя
06:20, 27 ноября 2024
В Узбекистане мужчина убил жену, новорожденную дочь и себя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: