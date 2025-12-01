#АЭС в Казахстане
Мир

В Узбекистане женщина задушила пьяного мужа в его день рождения

В Узбекистане женщина задушила своего мужа, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 02:30 Фото: pixabay
В Джизакской области женщина задушила пьяного мужа после конфликта в день его рождения, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Верховного суда в их Telegram-канале, сначала в доме собрались гости и пьяный муж устроил конфликт с женой. После того, как гости ушли, а мужчина уснул, обвиняемая взяла платок, связала мужчину и задушила его подушкой.

Женщина вынесла тело мужа на улицу, посадила его в автомобиль Nexia-2 и подожгла вместе с машиной. На суде обвиняемая признала вину и рассказала, что не выдержала издевательств со стороны мужа. Выяснилось, что в семье конфликты происходили постоянно.

"Я не хочу себя оправдывать, но я не просто так совершила этот поступок. Он издевался надо мной. Я хотела покончить с собой, но мне стало жаль своих детей, потому что они привязаны ко мне. Я живу с этим мужчиной восемь лет и не было ни дня, когда я была счастлива. Прошу передать моих детей моим родителям. Я уверена, мои дети от меня не откажутся. Прошу у всех прощения", – сказала обвиняемая.

30 ноября суд признал женщину виновной. Ее приговорили к 13 годам и месяцу лишения свободы в колонии общего режима.

Во Франции на игровой площадке нашли сожженное тело подростка.

