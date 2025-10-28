#АЭС в Казахстане
Мир

Новый технологичный небоскреб побил рекорд самых высоких башен США

Архитектура, строение, город, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 07:30 Фото: Foster + Partners
Нью-Йорк обрел новую достопримечательность на своем знаменитом силуэте небоскребов. Спроектированный известной британской компанией Foster + Partners небоскреб 270 Park Avenue достиг высоты 423 метра, сообщает Zakon.kz.

По данным New Atlas, это делает его одним из самых высоких новых зданий в Соединенных Штатах.

Башня служит новым глобальным хедлайнером инвестиционного банка JPMorgan Chase. По высоте она занимает шестое место среди небоскребов Нью-Йорка и восьмое в целом по США, хотя в мировом рейтинге это лишь 35-я позиция.

Небоскреб 270 Park Avenue заменил собой предыдущую высотку, стоявшую на его месте, и отличается уникальным дизайном, который продиктован нехваткой пространства на тесном городском участке. Здание приподнято над уровнем улицы на мощных расходящихся колоннах, а его бросающийся в глаза ярусный фасад из бронзового стекла выгодно контрастирует с многочисленными прямоугольными стеклянными башнями Манхэттена.

Фото: Foster + Partners

Внутри 60-этажной башни работают 10 тыс. сотрудников, а ежедневно ее посещают тысячи гостей. Здесь расположены восемь больших торговых площадок, офисные помещения, а также пространства для общих собраний и других крупных мероприятий. На верхних этажах находятся апартаменты для руководства и приема клиентов.

Хотя ни один сверхвысокий небоскреб нельзя считать по-настоящему экологичным, в небоскребе 270 Park Avenue реализованы важные элементы устойчивого развития, снижающие его углеродный след.

Ему присвоен зеленый стандарт LEED Platinum, а 97% материалов от сноса предыдущего здания переработали и использовали повторно.

Это крупнейшая в Нью-Йорке полностью электрическая башня с нулевыми операционными выбросами (то есть ее повседневное энергопотребление не дает чистых выбросов углерода, поскольку любые выбросы компенсируются или устраняются). Она также оснащена тройным остеклением, автоматическими системами затемнения и системами снижения расхода и повторного использования воды.

Ранее мы писали о том, что первый в мире "полностью переработанный" небоскреб претендует на премию.

Аксинья Титова
