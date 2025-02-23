В Нью-Йорке построят самый высокий в мире дом на солнечных батареях

Архитектурная студия и застройщик Alloy Development объявила о строительстве One Third Avenue – 63-этажного небоскреба. Его возведут по стандартам "пассивного дома", сообщает Zakon.kz.

Главная особенность "пассивного дома" – низкое энергопотребление за счет применения пассивных методов энергосбережения.

Фото: Alloy Development

Пассивные дома используют солнце, внутренние источники тепла и рекуперацию тепла, делая традиционные системы отопления ненужными даже в холодные зимы.

Фото: Alloy Development

Небоскреб достигнет 220 метров, внутри разместятся 583 квартиры. Он станет вторым по высоте зданием в Бруклине и самым высоким в мире "пассивным домом".

Ранее стало известно, что на строительство "Зеркальной линии" в Саудовской Аравии потратили миллиарды долларов.