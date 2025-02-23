#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
502.47
525.83
5.68
Туризм

В Нью-Йорке построят самый высокий в мире дом на солнечных батареях

В Нью-Йорке построят самый высокий в мире дом на солнечных батареях, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 06:58 Фото: Alloy Development
Архитектурная студия и застройщик Alloy Development объявила о строительстве One Third Avenue – 63-этажного небоскреба. Его возведут по стандартам "пассивного дома", сообщает Zakon.kz.

Главная особенность "пассивного дома" – низкое энергопотребление за счет применения пассивных методов энергосбережения.

Фото: Alloy Development

Пассивные дома используют солнце, внутренние источники тепла и рекуперацию тепла, делая традиционные системы отопления ненужными даже в холодные зимы.

Фото: Alloy Development

Небоскреб достигнет 220 метров, внутри разместятся 583 квартиры. Он станет вторым по высоте зданием в Бруклине и самым высоким в мире "пассивным домом".

Ранее стало известно, что на строительство "Зеркальной линии" в Саудовской Аравии потратили миллиарды долларов.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Туристы из Китая едут в Японию для уборки снега
Туризм
02:12, 22 февраля 2025
Туристы из Китая едут в Японию для уборки снега
Свидание дальневосточных леопардов попало на фотоловушку
Туризм
08:52, 16 февраля 2025
Свидание дальневосточных леопардов попало на фотоловушку
На строительство "Зеркальной линии" в Саудовской Аравии потратили миллиарды долларов
Туризм
05:58, 13 февраля 2025
На строительство "Зеркальной линии" в Саудовской Аравии потратили миллиарды долларов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: