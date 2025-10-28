Жительница Китая поверила гадалке и довела мужа до полиции

Китаянка обвинила мужа в измене после сеанса предсказаний, сообщает Zakon.kz.

В Китае семейная драма разыгралась из-за онлайн-гадалки. Жительница города Уху (провинция Аньхой) заплатила 500 юаней (примерно 37 тысяч тенге) за консультацию "мастера предсказаний" и услышала от него, что ее муж якобы изменяет ей с проститутками и водит других женщин по отелям, передает South China Morning Post.

После этого женщина устроила супругу допрос с пристрастием, не поверив ни одному его слову. Муж отрицал все, но обвинения не прекращались. В итоге 22 октября мужчина не выдержал, и обратился в полицию, чтобы защитить себя от клейма изменника.

"Она с самого утра звонит этой гадалке! Я сказал, что больше не могу этого выносить. Жить так просто невыносимо", – рассказал он полицейским.

Сотрудники участка Ганьдоу подтвердили историю.

"Она поверила в предсказание, потому что другие отзывы писали, что гадалка всегда права", – пояснил офицер Чжао Синьюй.

Полицейские провели с женщиной воспитательную беседу, напомнив, что верить в онлайн-гадания – это не лучшая стратегия для сохранения семьи. Конфликт, по их словам, удалось урегулировать, хотя доверие к "высшим силам интернета", похоже, пошатнулось.

