Жительница Китая поверила гадалке и довела мужа до полиции
В Китае семейная драма разыгралась из-за онлайн-гадалки. Жительница города Уху (провинция Аньхой) заплатила 500 юаней (примерно 37 тысяч тенге) за консультацию "мастера предсказаний" и услышала от него, что ее муж якобы изменяет ей с проститутками и водит других женщин по отелям, передает South China Morning Post.
После этого женщина устроила супругу допрос с пристрастием, не поверив ни одному его слову. Муж отрицал все, но обвинения не прекращались. В итоге 22 октября мужчина не выдержал, и обратился в полицию, чтобы защитить себя от клейма изменника.
"Она с самого утра звонит этой гадалке! Я сказал, что больше не могу этого выносить. Жить так просто невыносимо", – рассказал он полицейским.
Сотрудники участка Ганьдоу подтвердили историю.
"Она поверила в предсказание, потому что другие отзывы писали, что гадалка всегда права", – пояснил офицер Чжао Синьюй.
Полицейские провели с женщиной воспитательную беседу, напомнив, что верить в онлайн-гадания – это не лучшая стратегия для сохранения семьи. Конфликт, по их словам, удалось урегулировать, хотя доверие к "высшим силам интернета", похоже, пошатнулось.
Раннее мы сообщали, что загадочная лапша разоблачила вора в Японии.