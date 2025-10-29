#АЭС в Казахстане
Мир

Брак ради почки: уникальная история любви поразила жителей Китая

история любви двух тяжелобольных людей в Китае становится вирусной, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 20:07 Фото: pixabay
24-летняя Ван Сяо вышла замуж за 27-летнего Юя Цзяньпина ради трансплантации почки, однако судьба привела тяжелобольных людей к настоящей любви, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, 12 лет назад девушке диагностировали уремию. Медики говорили о необходимости пересадки почки, но ни у кого из родных Ван не было нужной группы крови. Тогда ей посоветовали найти больного раком пациента и предложить ему брак в обмен на почку. Женщина опубликовала объявление в одной из тематических групп в соцсетях. На него отозвался 27-летний Юй Цзяньпин, больной миеломой.

Пара поженилась. Супруг обещал передать ей почку после смерти, а она обязалась заботиться о муже и его пожилом отце. Однако со временем молодые люди поняли, что им хорошо вместе. Вскоре они осознали, что по-настоящему влюбились друг в друга.

Отмечается, что Ван даже организовала небольшой бизнес по продаже цветов, чтобы собрать деньги на операцию по пересадке костного мозга для мужа. Вскоре она сумела заработать нужную сумму, и Юя прооперировали. К лету 2014 года его состояние стабилизировалось, рецидивы прекратились. Здоровье Ван тоже улучшилось – она стала нуждаться в диализе лишь раз в месяц вместо двух раз в неделю, что позволило отказаться от первоначального плана с трансплантацией.

В 2015 году пара провела торжественную свадебную церемонию, а их история легла в основу фильма "Вива ла Вида", который вышел в 2024 году и собрал в прокате 276 млн юаней (около 20 млрд тенге). Супруги открыли собственный цветочный магазин в городе Сиань, который держат до сих пор.

Ранее сообщалось, где в Казахстане чаще всего играют свадьбы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
