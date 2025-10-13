#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

Любовь по статистике: где в Казахстане чаще всего играют свадьбы

Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 14:30 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 13 октября 2025 года, пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" озвучила статистику за 9 месяцев. За это время, по данным специалистов, в Казахстане зарегистрировано порядка 88 тысяч браков, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве назвали регионы-лидеры по числу браков.

Впрочем, без сюрпризов, безусловным лидером по количеству свадеб стал Алматы, где за этот период свои отношения узаконили 14 254 пары.

На втором месте Астана, где влюбленные сказали друг другу "да" 10 142 раза.

Третью строчку занимает Туркестанская область – 6 687 браков.

"Замыкают топ-5 город Шымкент – 5 570 браков и Карагандинская область – 5 394 брака".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 14:30
Почти 156 тысяч казахстанцев перестали быть свободными в 2025 году

Ранее мы рассказывали о том, как казахстанка через суд заставила мужа платить кредиты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Где в Казахстане чаще всего женятся
18:32, 09 сентября 2024
Где в Казахстане чаще всего женятся
В Казахстане фамилию супруга можно выбрать прямо в день свадьбы
14:25, 31 июля 2025
В Казахстане фамилию супруга можно выбрать прямо в день свадьбы
Прописка в Казахстане: какие документы нужны и должен ли хозяин квартиры присутствовать
12:59, 25 сентября 2025
Прописка в Казахстане: какие документы нужны и должен ли хозяин квартиры присутствовать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: