Любовь по статистике: где в Казахстане чаще всего играют свадьбы

Сегодня, 13 октября 2025 года, пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" озвучила статистику за 9 месяцев. За это время, по данным специалистов, в Казахстане зарегистрировано порядка 88 тысяч браков, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве назвали регионы-лидеры по числу браков.

Впрочем, без сюрпризов, безусловным лидером по количеству свадеб стал Алматы, где за этот период свои отношения узаконили 14 254 пары.

На втором месте Астана, где влюбленные сказали друг другу "да" 10 142 раза.

Третью строчку занимает Туркестанская область – 6 687 браков.

"Замыкают топ-5 город Шымкент – 5 570 браков и Карагандинская область – 5 394 брака". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

