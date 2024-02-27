За попытку незаконной продажи своей почки осудили жителя Актобе
Фото: Zakon.kz.
25-летний житель города Актобе совершил покушение на незаконную сделку по продаже собственной почки. Объявление о сбыте органа он опубликовал в соцсети, сообщает Zakon.kz.
Торговца собственным органом удалось задержать при заключении сделки с условным покупателем. Последний оказал добровольное содействие полицейским.
"Уголовное дело поступило в суд с заключенным процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины подсудимым. При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством его чистосердечное раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств", - сообщили в Кокшетауском городском суде Акмолинской области.
Приговором суда мужчине назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. За ним установили пробационный контроль.
Судебный акт еще не вступил в законную силу.
Ранее мужчина из Жетысуской области вальяжно изобразил акима и получил штраф.
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