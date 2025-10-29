#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
535.83
624.94
6.69
Спорт

18-летняя внучка президента США дебютирует в элитном турнире по гольфу

Гольф Дебют Внучки, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 17:22 Фото: Instagram/kaitrumpgolfer
Кай Трамп, 18-летняя внучка президента США Дональда Трампа, собирается впервые принять участие в соревнованиях по гольфу серии LPGA Tour, сообщает Zakon.kz.

Молодая гольфистка планирует показать свое мастерство среди профессионалов на турнире Annika, который является одним из наиболее престижных в женском Туре и стартует 13 ноября.

Действующей чемпионкой данного турнира является одна из лучших гольфисток мира Нелли Корда. Об участии в предстоящих состязаниях заявила лично Кай Трамп.

18-летняя гольфистка получила специальное приглашение от организаторов турнира. Кай сейчас получает образование в старшей школе во Флориде, а с будущего года планирует играть в гольф за Университет Майами.

Сейчас внучка президента располагается на 979-й строчке юниорского рейтинга Universal Golf Rankings.

Кай Трамп является старшей дочерью Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп.

Стоит подчеркнуть, что девушка очень часто спаррингуется со своим дедом в ходе подготовки к разным турнирам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Что обсудил Бектенов со спецпредставителем Трампа и первым замгоссекретаря США
17:31, Сегодня
Что обсудил Бектенов со спецпредставителем Трампа и первым замгоссекретаря США
Внучка Трампа показала, как играет в гольф с дедом под Скриптонита
13:35, 11 октября 2025
Внучка Трампа показала, как играет в гольф с дедом под Скриптонита
Гольф-клуб Дональда Трампа атаковали вандалы
03:18, 10 марта 2025
Гольф-клуб Дональда Трампа атаковали вандалы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: