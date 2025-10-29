18-летняя внучка президента США дебютирует в элитном турнире по гольфу

Кай Трамп, 18-летняя внучка президента США Дональда Трампа, собирается впервые принять участие в соревнованиях по гольфу серии LPGA Tour, сообщает Zakon.kz.

Молодая гольфистка планирует показать свое мастерство среди профессионалов на турнире Annika, который является одним из наиболее престижных в женском Туре и стартует 13 ноября.

Действующей чемпионкой данного турнира является одна из лучших гольфисток мира Нелли Корда. Об участии в предстоящих состязаниях заявила лично Кай Трамп.

18-летняя гольфистка получила специальное приглашение от организаторов турнира. Кай сейчас получает образование в старшей школе во Флориде, а с будущего года планирует играть в гольф за Университет Майами.

Сейчас внучка президента располагается на 979-й строчке юниорского рейтинга Universal Golf Rankings.

Кай Трамп является старшей дочерью Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп.

Стоит подчеркнуть, что девушка очень часто спаррингуется со своим дедом в ходе подготовки к разным турнирам.