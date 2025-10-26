Трамп неожиданно решил станцевать во время визита в Малайзию

Президент США Дональд Трамп пустился в пляс вместе с танцорами по прилете в Малайзию в ходе визита в страны Азии, сообщает Zakon.kz.

Кадры с танцующим президентом Штатов завирусилось в Сети.

Он прилетел в Малайзию на саммит АСЕАН в рамках своего турне по странам Азии, которое, как ожидается, завершится встречей с Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее.

Также сообщалось, что чиновники администрации Трампа обсуждают встречу с Ким Чен Ыном во время поездки президента США в Азию.