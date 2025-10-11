#АЭС в Казахстане
Мир

Внучка Трампа показала, как играет в гольф с дедом под Скриптонита

Кай Мэдисон Трамп и Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 13:35 Фото: instagram/kaitrumpgolfer
Внучка 47-го президента США Дональда Трампа Кай Мэдисон Трамп опубликовала в соцсетях тизер нового видео, где она играет в гольф вместе с дедом, а фоновой музыкой звучит трек Скриптонита, сообщает Zakon.kz.

Адиль Жалелов, он же Скриптонит, теперь звучит не только на стадионах и в клубах, но и на гольф-полях с Дональдом Трампом.

"Один на один с моим дедушкой Дональдом Трампом. Видео выйдет в субботу в 12:00 по восточному времени на YouTube", – подписала ролик Кай.

На протяжении всей видеонарезки играет трек "Не расслабляйся", что, вкупе с атмосферой элитного спорта, вызывает почти кинематографический эффект. Под постом шквал восторженных комментариев от русскоязычных фанатов Скриптонита:

  • "С дедом играть под трек Скриптонит "не расслабляйся"? Сильно"
  • "Тут даже Скриптонит в шоке"
  • "Под скрипа. Йооооооооо! Кая, молодец!"

Кай Мэдисон Трамп – модель, блогер и профессиональная гольфистка. У девушки большая фан-база в США, и похоже, теперь у нее появилось немало поклонников и в Казахстане.

Ранее мы сообщали, что Трамп объявил о введении 130% пошлин на китайские товары

Асель Аукешева
