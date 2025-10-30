Мировые бренды продолжают сокращать своих рабочих

Компании по всему миру наращивают темпы сокращения рабочих мест, сообщает Zakon.kz.

The Associated Press предлагает оценить масштаб. И это еще не полный список компаний, которые объявили о сокращениях этой осенью.

Самый большой удар понесли сферы логистики и консалтинга:

UPS: 48 тыс. человек;

Nestle: 16 тыс. человек;

Amazon: 14 тыс. человек;

Accenture: 11 тыс. человек;

PwC: 5 600 человек;

Salesforce: четыре тысячи человек;

Target: 1 800 человек;

Applied Materials: 1 400 человек;

Paramount и Ford: по одной тысяче человек;

Meta: 600 человек.

Причины сокращений оказываются различными. В некоторых компаниях, например Target и Nestle, новые генеральные директора стремятся реструктурировать свою деятельность. Компания Carter's, производитель детской одежды, сокращает 15% офисных должностей, поскольку ей приходится бороться с высокими импортными пошлинами, введенными президентом США.

Такие компании, как Amazon и Target, предпочитают увольнять не рабочих, трудящихся в цехах и на фабриках, а "белых воротничков", которые оказались главными жертвами автоматизации, проводимой за счет искусственного интеллекта.

Экономисты констатировали, что рынок труда застрял в "фазе низкого найма и низкого увольнения", поскольку компании потихоньку сокращают численность персонала, не замещая вакантные должности.

"Компании затаили дыхание, надеясь понять, что происходит", – сказала экономист Indeed Hiring Lab Эллисон Шривастава.

Так, японская компания нанимает иностранцев, чтобы они, сидя на родине, удаленно управляли роботами.