Си Цзиньпин в новогоднем обращении спрогнозировал будущее Тайваня и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил о том, что "историческая тенденция к воссоединению" Тайваня с материковым Китаем неудержима, сообщает Zakon.kz.

Цитирует главу государства Центральное телевидение Китая.

"Наши соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива связаны кровными узами, историческая тенденция к воссоединению родины неудержима", – сказал Си Цзиньпин.

По его словам, Китай должен неуклонно осуществлять политику "Одна страна – две системы", а также поддерживать интеграцию Гонконга и Макао в общее развитие страны.

Отмечается, что официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган до этого заявил, что Пекин стремится приложить усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако оставляет за собой право принять необходимые меры. По его словам, если силы, выступающие за независимость Тайваня, пересекут красную линию, то у китайской армии не останется иного выбора, кроме как "принять решительные меры".

Ранее сообщалось, что Китай усилил давление на Японию из-за заявлений о Тайване. Позже Китай приостановил прокат японских фильмов из-за дипломатического кризиса, который был вызвал заявлением премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване.