#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
Мир

Си Цзиньпин в новогоднем обращении спрогнозировал будущее Тайваня и Китая

Си Цзиньпин выразился о будущем Китая и Тайваня, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 18:50 Фото: Акорда
Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил о том, что "историческая тенденция к воссоединению" Тайваня с материковым Китаем неудержима, сообщает Zakon.kz.

Цитирует главу государства Центральное телевидение Китая.

"Наши соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива связаны кровными узами, историческая тенденция к воссоединению родины неудержима", – сказал Си Цзиньпин.

По его словам, Китай должен неуклонно осуществлять политику "Одна страна – две системы", а также поддерживать интеграцию Гонконга и Макао в общее развитие страны.

Отмечается, что официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган до этого заявил, что Пекин стремится приложить усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако оставляет за собой право принять необходимые меры. По его словам, если силы, выступающие за независимость Тайваня, пересекут красную линию, то у китайской армии не останется иного выбора, кроме как "принять решительные меры".

Ранее сообщалось, что Китай усилил давление на Японию из-за заявлений о Тайване. Позже Китай приостановил прокат японских фильмов из-за дипломатического кризиса, который был вызвал заявлением премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Си Цзиньпин объявил о "неминуемом" воссоединении Тайваня с Китаем
16:58, 27 декабря 2023
Си Цзиньпин объявил о "неминуемом" воссоединении Тайваня с Китаем
Си Цзиньпин: США нужно поддержать воссоединение Китая с Тайванем
06:06, 16 ноября 2023
Си Цзиньпин: США нужно поддержать воссоединение Китая с Тайванем
Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину
15:00, 19 декабря 2023
Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: