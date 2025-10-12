#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали четыре знака, которых ждут богатство и удача в 2026 году

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 19:18 Фото: pixabay
С приближением года Огненной Лошади, одного из самых мощных и стремительных циклов восточного календаря, многие с интересом заглядывают в гороскоп, сообщает Zakon.kz.

Астрологи уверяют: 2026 год пройдет под знаком огня, движения и перемен. Он принесет испытания и яркие свершения, а четырем знакам обещает настоящий взлет и благосклонность судьбы, пишет sterlegrad.ru.

Лошадь в восточной традиции – символ свободы, силы и стремительности. Но когда она Огненная, к этим качествам добавляются страсть, решительность и энергия обновления. Это время, когда старое сгорает, освобождая место для нового. И некоторые знаки почувствуют этот импульс особенно остро.

Первое место среди фаворитов года займут Драконы. Для них 2026 год станет годом перерождения. После периода застоя и сомнений их ждет прорыв в карьере, бизнесе и личных проектах. Восточный гороскоп предсказывает Драконам рост влияния, успешные начинания и вдохновение, способное изменить их жизнь.

Не менее удачным год будет для Тигров. Энергия Огненной Лошади усиливает их природную смелость и решительность. Судьба подбросит им новые шансы и встречи с людьми, которые помогут реализовать амбициозные планы. Главное – не растрачивать силы на мелочи и сфокусироваться на главной цели.

Сами Лошади, рожденные под этим знаком, окажутся в эпицентре перемен. Для них 2026 год – это период ярких возможностей, реванша и личного обновления. Их ждут перемены на работе, новые начинания и внутренний рост. Все, за что они возьмутся с уверенностью, принесет плоды.

Завершает список счастливчиков Обезьяна. Ее гибкость, острый ум и природное обаяние помогут оказаться в нужное время в нужном месте. Год подарит Обезьянам выгодные предложения, интересные знакомства и шанс блеснуть талантом. Успех будет на стороне тех, кто не побоится рискнуть.

Тем, кто не вошел в список фаворитов, астрологи советуют не унывать. Год Огненной Лошади благоволит смелым и активным – тем, кто готов действовать, меняться и не боится скорости. Если вы готовы к переменам, судьба обязательно подбросит шанс взять свою порцию удачи.

Ранее были названы 5 знаков зодиака, которые не могут быть в одиночестве.

Айсулу Омарова
