В энергетиках из Турции обнаружили следы лекарства от импотенции

В партиях энергетического напитка под маркой Nitro Max, импортированного из Турции в Азербайджан компанией ООО Orxan 011, обнаружили Cилденафил, используемый в составе лекарственных средств, сообщает Zakon.kz.

Об этом Oxu.Az сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Из-за несоответствия партий продукции общим количеством 4 656 единиц (с датами производства и истечения срока годности 19.03.2025-19.03.2027 и 01.04.2025-01.04.2027) требованиям импорта Азербайджана, включая действующие технические и правовые нормы, введено временное ограничение на импорт продукции предприятия Paril Gida Alkoqolsuz Fonksiyonal İçecekler.

Фото: Агентство продовольственной безопасности Азербайджана

Принято решение о вывозе несоответствующих партий продукции за пределы таможенной территории или их уничтожении.

Силденафил предназначен для пероральной терапии эректильной дисфункции. При применении Силденафила возможны побочные реакции: тромбоз вен нижних конечностей, тахикардия, боль в груди, инсульт, зрительные нарушения.

Ранее сообщалось, что Турция построит завод по производству БАДов в Туркестанской области.