В энергетиках из Турции обнаружили следы лекарства от импотенции
Об этом Oxu.Az сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
Из-за несоответствия партий продукции общим количеством 4 656 единиц (с датами производства и истечения срока годности 19.03.2025-19.03.2027 и 01.04.2025-01.04.2027) требованиям импорта Азербайджана, включая действующие технические и правовые нормы, введено временное ограничение на импорт продукции предприятия Paril Gida Alkoqolsuz Fonksiyonal İçecekler.
Фото: Агентство продовольственной безопасности Азербайджана
Принято решение о вывозе несоответствующих партий продукции за пределы таможенной территории или их уничтожении.
Силденафил предназначен для пероральной терапии эректильной дисфункции. При применении Силденафила возможны побочные реакции: тромбоз вен нижних конечностей, тахикардия, боль в груди, инсульт, зрительные нарушения.
