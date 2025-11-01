Жених из Франции продал места под рекламу на своем пиджаке

Стартапер из Лилля Дагобер Реноф превратил свою свадьбу в успешный маркетинговый кейс, сообщает Zakon.kz.

31 октября предприимчивый мужчина похвастался на своей странице в Х чистой прибылью от продажи рекламных мест на своем свадебном костюме. От полученной суммы в 10 тыс. долларов от отнял расходы на пошив костюма с логотипами рекламодателей и налоги. Таким образом, чистая прибыль составила чуть больше 2 тыс. долларов.

- sold $10k total

- French taxes $2.5k

- Custom suit $5.2k

Net profit $2.3k



It was mostly friends supporting me and paying ≈$300 for a spot. I couldn’t convince people with more money as they thought it was too crazy.



Now I’ve proven it works, so I could sell spots for 10x… https://t.co/KDHxQPKeAg — Dagobert – Corporate sellout 👔 (@dagorenouf) October 31, 2025

Идея родилась летом. Мужчина решил, что если компании готовы платить за рекламу на футболках и в блогах, почему бы не продать место под логотип на свадебном костюме. Так он объявил о проекте и за несколько недель 26 стартапов купили право разместить свои логотипы прямо на ткани его смокинга.

Фото: Х/dagorenouf

Реакция в Сети была мгновенной. Одни называли идею "гениальной" и "самым успешным маркетинговым ходом года".

"Уместно ли превращать личное событие в бизнес-проект", – усомнились другие.

Ранее американцы пожаловались, что перестали ходить на свадьбы, потому что это становится слишком дорого.