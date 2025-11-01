#Народный юрист
Мир

Жених из Франции продал места под рекламу на своем пиджаке

Свадебный маркетинг, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 05:35 Фото: Х/dagorenouf
Стартапер из Лилля Дагобер Реноф превратил свою свадьбу в успешный маркетинговый кейс, сообщает Zakon.kz.

31 октября предприимчивый мужчина похвастался на своей странице в Х чистой прибылью от продажи рекламных мест на своем свадебном костюме. От полученной суммы в 10 тыс. долларов от отнял расходы на пошив костюма с логотипами рекламодателей и налоги. Таким образом, чистая прибыль составила чуть больше 2 тыс. долларов.

Идея родилась летом. Мужчина решил, что если компании готовы платить за рекламу на футболках и в блогах, почему бы не продать место под логотип на свадебном костюме. Так он объявил о проекте и за несколько недель 26 стартапов купили право разместить свои логотипы прямо на ткани его смокинга.

Фото: Х/dagorenouf

Реакция в Сети была мгновенной. Одни называли идею "гениальной" и "самым успешным маркетинговым ходом года".

"Уместно ли превращать личное событие в бизнес-проект", – усомнились другие.

Ранее американцы пожаловались, что перестали ходить на свадьбы, потому что это становится слишком дорого.

Фото Алия Абди
Алия Абди
