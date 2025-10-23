Подружки невесты устали от расходов на американских свадьбах

Американцы вынуждены перестать ходить на свадьбы, потому что это становится слишком дорого, сообщает Zakon.kz.

Побыть один день в роли гостя стоит столько же, сколько месяц аренды квартиры – порядка двух тысяч долларов. Такие данные приводит New York Post.

Недавнее исследование показало, что из половины американцев, побывавших на свадьбах за последние пять лет, почти треть накопили долги, а 23% понесли убытки в размере нескольких тысяч долларов. Большинство денег тратятся на традиционных мальчишниках и девичниках.

Самой незавидной стала роль подружки невесты. Суммы на подарки и образ выходят такие, что претендентки берут самоотвод с этой позиции.

В следующем году и вовсе выйдет книга "Надеюсь, ты сбежишь". Это гайд, как вежливо отказаться от участия в свадьбе друзей для экономии денег.

В Турции после развода мужчина согласился платить алименты на кошек.