Трамп снова наносит удар: глава США пошутил над ребенком в Белом доме

Президент США Дональд Трамп снова положил ребенку конфету на голову во время празднования Хеллоуина в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила страница администрации президента Rapid Response в соцсети X (бывшая Twitter).

"Трамп снова наносит удар!" – подписали пост в Белом доме.

На видео американский лидер и первая леди Мелания Трамп раздавали конфеты подходившим к ним детям. К Трампу подошел мальчик в белом костюме, после чего американский лидер положил ему шоколадный батончик на цилиндрический маскарадный шлем. Таким образом глава Белого дома повторил свою завирусившуюся шутку шестилетней давности, когда он положил конфету на голову ребенка в костюме миньона.

