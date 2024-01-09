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Список Эпштейна: половые акты принца Эндрю, Клинтона и Ричарда Брэнсона снимались на видео

камера и ленты Фото: freepik
Как следует из судебных документов, Джеффри Эпштейн якобы снял секс-видео с принцем Эндрю, 42-м президентом США Биллом Клинтоном и британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, сообщает Zakon.kz.

Сара Рэнсом, которая утверждает, что стала жертвой Эпштейна, в 2016 году написала репортеру электронное письмо, в котором изложила утверждения, что герцог Йоркский, бывший президент США и бизнесмен-миллиардер были засняты на видео занимающимися сексом с ее неназванным другом, пишет Sky News.

"Когда мой друг вступал в половую связь с Клинтоном, принцем Эндрю и Ричардом Брэнсоном, Джеффри фактически снимал секс-записи в каждом отдельном случае", – сказала потерпевшая.

Рэнсом также утверждала в выдержках из электронного письма, что бывший президент США Дональд Трамп имел сексуальные отношения со многими девушками.

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Ранее в США обнародовали многочисленные судебные документы, указывающие на сообщников печально известного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Покончившая с собой в 2008 году "русская Рапунцель" Руслана Коршунова посещала остров педофила и сутенера Джеффри Эпштейна.

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