Австралия первой в мире запрещает соцсети для детей до 16 лет: как это будет работать

С 10 декабря 2025 года миллионы детей по всей Австралии проснутся без доступа к соцсетям. Страна вводит первый в мире запрет, который должен защитить подростков от алгоритмов, вызывающих привыкание, сетевых хищников и цифрового буллинга, сообщает Zakon.kz.

Под ограничение попали Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch и X. Платформы обещают использовать технологии проверки возраста и блокировать аккаунты младше 16 лет. Для детей и родителей последствий нет, но платформам грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов, если они не продемонстрируют "разумные меры", пишет CNN.

Snapchat заморозит детские аккаунты на три года. YouTube выведет пользователей из системы, скрыв их каналы, но сохранит данные до 16-летия. TikTok деактивирует аккаунты независимо от указанного возраста. Twitch перенесет отключения до 9 января. Meta начала удалять аккаунты подростков 4 декабря.

Запрет не касается Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam, WhatsApp и YouTube Kids. Решение по Roblox объяснили тем, что компания вводит новые возрастные ограничения и чат "только со сверстниками".

Платформы обязаны активно проверять возраст – по видеоселфи, электронной почте или документам. Власти уверяют, что система Age Assurance не нарушает приватность.

Подростки уже ищут обходные пути: популярность растет у Yope и Lemon8, которые получили предупреждение регулятора. Список запрещенных платформ обещают обновлять, превращая процесс в "игру бей крота".

Чиновники будут отслеживать последствия: меняется ли сон, активность, состояние подростков и не уходят ли они в менее регулируемые цифровые пространства. Исследованием займутся эксперты Стэнфорда, данные обещают сделать публичными.

За новыми мерами следят законодатели других стран, включая Казахстан. Минкульт ранее разработал законопроект, запрещающий регистрироваться на онлайн-платформах детям до 16 лет.