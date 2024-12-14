На Мальдивах запретили использование и ввоз вейпов

Запрет на вейпинг вступит в силу в Мальдивской Республике с 15 декабря. Запрет вводится в соответствии с первой поправкой к Закону о борьбе с табаком, принятой парламентом 12 ноября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Press, законопроектом запрещается импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, устройств для вейпинга и деталей, предназначенных для использования с такими устройствами. За нарушение закона предусмотрены штрафы.

Согласно данным портала, таможенная служба Мальдив будет контролировать соблюдение правил, конфискуя такие устройства и сопутствующие материалы.

Ранее сообщалось, почему в Казахстане запретили вейпы, и как это скажется на здоровье людей.