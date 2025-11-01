#Народный юрист
Мир

Попытка похудеть стала фатальной для туриста в фитнес-лагере Таиланда

американец умер в отеле в Таиланде, куда приехал в надежде похудеть, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 20:01 Фото: pixabay
В гостиничном номере в Таиланде американец весом 200 кг найден мертвым. В Пхукет он приехал для участия в программе тренировок по муай-тай, надеясь похудеть, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Phuket News, сотрудники отеля были обеспокоены тем, что турист не отвечал на стук в дверь, поэтому открыли номер. Они увидели мужчину без признаков жизни на краю кровати.

По информации издания, накануне вечером мужчина жаловался на сильную усталость и отсутствие энергии. Он попросил горничную купить ему еду в ближайшем магазине, после чего не выходил из номера.

Уточняется, что ни следователи, ни врачи не выявили следов насильственной смерти. В комнате были обнаружены различные лекарственные препараты. В полиции рассказали, что турист проживал в отеле при тренировочном лагере около недели, чтобы похудеть с помощью занятий боксом и фитнесом.

Согласно предварительной версии медиков, смерть наступила за несколько часов до обнаружения тела в результате обострения хронического заболевания. Для установления точной причины смерти будет проведено патолого-анатомическое исследование.

Ранее ученые предупредили об опасности жесткого похудения.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
