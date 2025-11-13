В Таиланде ужесточили правила по продаже и употреблению алкоголя: это касается и туристов

Власти Таиланда в стремлении к обеспечению безопасности ужесточили правила по продаже и употреблению алкоголя, сообщает Zakon.kz.

C 8 ноября 2025 года в силу вступили поправки в тайский закон о контроле над оборотом спиртных напитков – Alcoholic Beverage Control Act. Как выяснил Турпром, изменения коснутся как местных жителей, так и иностранных туристов.

Согласно новым правилам, понятие "спиртные напитки" теперь имеет более четкое определение: к ним относятся все виды пищевых жидкостей, содержащих этанол в количестве, превышающем 0,5%, включая пиво.

Наиболее существенным изменением является введение ограничений на продажу алкоголя в ночное время. Теперь формально запрещено употребление спиртных напитков в увеселительных заведениях с полуночи до 11 утра. Это правило распространяется на все случаи, даже если клиент приобрел алкоголь заранее или принес его с собой. За нарушение установленного порядка продавцам грозит внушительный штраф в размере 100 тысяч бат (1,6 млн тенге).

А тем, кто покупает и употребляет алкоголь в общественных местах в запрещенное для продажи спиртных напитков время, грозит штраф в размере до 309 долларов (порядка 160 тыс. тенге).

Что еще важно знать о правилах в Таиланде, чтобы не попасть в неприятности:

Продажа алкоголя разрешена с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00. В остальное время продажа алкоголя в магазинах запрещена.

В дни буддийских религиозных праздников продажа алкоголя может быть полностью запрещена.

Вождение автомобиля или мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено и влечет за собой серьезные штрафы и возможное лишение свободы.

Ввоз, продажа и использование электронных сигарет (вейпов) в Таиланде строго запрещены. Нарушение этого запрета может привести к крупному штрафу или даже тюремному заключению.

В Таиланде очень жесткое законодательство в отношении наркотиков. Ввоз, хранение, употребление и распространение наркотиков караются тюремным заключением, вплоть до пожизненного.

В Таиланде действует закон, защищающий монархию от оскорблений. Любые высказывания или действия, которые могут быть расценены как неуважение к королю или королевской семье, могут привести к серьезным юридическим последствиям.

Вывоз из Таиланда изображений Будды, а также других религиозных артефактов, без специального разрешения запрещен. Если вы планируете приобрести такие предметы в качестве сувениров, убедитесь, что у продавца есть лицензия на их продажу и что вы можете получить разрешение на вывоз.

Курение запрещено в общественных местах, таких как пляжи, парки, автобусные остановки, торговые центры и рестораны. Для курения предусмотрены специально отведенные места. Нарушение этого правила может привести к штрафу.

Соблюдайте чистоту и не оставляйте мусор в общественных местах. В Таиланде штрафуют за выброс мусора в неположенных местах.

Если вы планируете арендовать мотоцикл, убедитесь, что у вас есть действующие водительские права, соответствующие категории. Езда на мотоцикле без шлема также запрещена и влечет за собой штраф.

А туристов во Вьетнаме предупреждают, что после тайфуна "Калмаэги" там активизировались ядовитые жуки томкаты.