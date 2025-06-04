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Ученые предупредили об опасности жесткого похудения

диета, ученые, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 01:51 Фото: pixabay
Сильное ограничение калорий в рационе может привести к ухудшению психоэмоционального состояния, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Торонто, опубликовавшие результаты своей работы в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

В исследовании использовались данные 28 тысяч взрослых американцев, ранее участвовавших в Национальном опросе по питанию и здоровью. Добровольцев разделили по типу питания. Анализ показал, что люди, соблюдавшие строгие низкокалорийные диеты, чаще сталкивались с признаками депрессии и эмоциональными расстройствами. Особенно подверженными риску оказались мужчины и лица с лишним весом.

Кроме того, ограничительные диеты сопровождались ухудшением когнитивно-аффективных функций – участники жаловались на плохое настроение, негативные мысли, тревожность и внутреннее напряжение. Отказ от жиров и углеводов нередко вызывал и физические симптомы – беспокойство, упадок сил и раздражительность.

Авторы отмечают, что их выводы противоречат более ранним исследованиям, в которых низкокалорийное питание связывали с улучшением психического состояния. Разница, по мнению ученых, в том, что предыдущие эксперименты проходили в условиях строгого медицинского контроля и с тщательно сбалансированным рационом. В реальной жизни такие диеты часто приводят к нехватке жизненно важных нутриентов, что и отражается на психике.

А ранее врачи рассказали, как не отравится во время празднования Курбан айта. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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