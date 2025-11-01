Изнасиловали и обезглавили: девочку выкрали у матери во время путешествия по Индии

На железнодорожной станции Татанагар в индийском городе Джамшедпур дочь во время путешествия с мамой украли с вокзала, изнасиловали и лишили головы, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Express, на камеры видеонаблюдения попало видео, на котором видно, что мать ребенка заснула, а неизвестный мужчина с сообщником взял на руки девочку и похитил ее. Обнаружив пропажу дочери, мать сразу обратилась в полицию.

Как уточняется, вскоре трое подозреваемых были арестованы. Они показали, где оставили бездыханную жертву, но ее голову так и не удалось найти.

Арестованные признались, что изнасиловали ребенка.

Ранее сообщалось, что в Индии сосед похитил девочку-подростка из ее дома и изнасиловал.