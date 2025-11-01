#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
530.47
613.75
6.56
Мир

Изнасиловали и обезглавили: девочку выкрали у матери во время путешествия по Индии

девочку похитили, изнасиловали и обезглавили, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 22:45 Фото: pixabay
На железнодорожной станции Татанагар в индийском городе Джамшедпур дочь во время путешествия с мамой украли с вокзала, изнасиловали и лишили головы, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Express, на камеры видеонаблюдения попало видео, на котором видно, что мать ребенка заснула, а неизвестный мужчина с сообщником взял на руки девочку и похитил ее. Обнаружив пропажу дочери, мать сразу обратилась в полицию.

Как уточняется, вскоре трое подозреваемых были арестованы. Они показали, где оставили бездыханную жертву, но ее голову так и не удалось найти.

Арестованные признались, что изнасиловали ребенка.

Ранее сообщалось, что в Индии сосед похитил девочку-подростка из ее дома и изнасиловал.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Женщины украли и проглотили драгоценности во время освящения храма в Индии
19:51, 18 июля 2024
Женщины украли и проглотили драгоценности во время освящения храма в Индии
Туристку заманили на экскурсию и изнасиловали в Индии
21:25, 02 апреля 2025
Туристку заманили на экскурсию и изнасиловали в Индии
В Индии сосед похитил девочку-подростка из ее дома и изнасиловал
23:20, 31 октября 2025
В Индии сосед похитил девочку-подростка из ее дома и изнасиловал
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: