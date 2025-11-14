Туристы погибли во время отдыха на Бали

14 ноября у деревни Падангбулия произошло ДТП, в результате которого погибли пять туристов из Китая, еще восемь с различными травмами были госпитализированы в две больницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, микроавтобус перевозил туристов с южной части острова на северную по извилистой дороге. Начальник полиции округа Булеленг Ида Багус Видван Сутади сообщила, что водитель транспортного средства потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево. Уточняется, что в момент ДТП дорога у Падангбулии была сухой.

Как уточняется, водитель не пострадал. Его задержали на месте.

