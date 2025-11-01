31-летний бодибилдер скончался, не выдержав разлуку со своим питомцем

В Бразилии почил 31-летний бодибилдер Рикардо Ноласко душ Сантуш, более известный под именем Каду Сантос. Он скончался, расстроившись из-за смерти своего питомца, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, причиной трагедии стало тяжелое эмоциональное состояние атлета после кончины его домашнего любимца – кота по имени Баку.

Семь дней спортсмен тяжело горевал о питомце. Сильный стресс привел к серьезным проблемам со здоровьем – у бодибилдера начались судороги. Его экстренно госпитализировали, но медики помочь не смогли.

Как рассказала мать погибшего, причинами смерти стали инсульт и легочная инфекция. Эти осложнения развились на фоне глубокого эмоционального потрясения, вызванного потерей питомца. Трагедия случилась незадолго до того, как атлет планировал сделать предложение своей избраннице и личному тренеру Сабрине Уоллман.

