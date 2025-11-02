Трамп похвастался ремонтом ванной комнаты в Белом доме

Президент США Дональд Трамп полностью обновил ванную Линкольна в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Ранее Трамп распорядился провести масштабный ремонт исторической ванной комнаты Линкольна. В начале ноября он поделился результатом в Truth Social.

"Отремонтированная ванная Линкольна в Белом доме – высокоглянцевый статуарный мрамор!" – с гордостью написал глава Америки.

Там, где раньше зеленая плитка ар-деко напоминала о 1940-х годах, теперь сияет черно-белый мрамор, а все смесители – золотые. Над раковиной висит зеркало в тяжелой золотой раме, с потолка свисает люстра. Даже мусорная корзина вычищена до блеска.

Фото: truthsocial

"Стиль ар-деко из 1940-х годов с зеленой плиткой совершенно не соответствовал эпохе Линкольна. Я оформил ванную в черно-белом полированном статуарном мраморе: это очень хорошо подходит ко времени Авраама Линкольна и даже может быть тем мрамором, который изначально там и был!", – заявил Дональд Трамп и приложил к посту сразу 24 фото новой ванной.

Фото: truthsocial

Авраам Линкольн использовал эти помещения, включая ванную, в 1861-1865 годах. Последним комнаты оформлял Гарри Трумэн, президент США в 1945-1953 годах. В ванной он придерживался тогда модного, функционального стиля , который оказался не по вкусу нынешнего президента.

Это не первый раз, когда Трамп перестраивает Белый дом "под себя". На прошлой неделе он распорядился снести Восточное крыло, чтобы освободить место под бальный зал. Предполагается, что на это уйдет около 300 млн долларов.

Днями ранее Трамп удивился, когда на Хэллоуин увидел мальчика, переодетого в него.