Три свадьбы сыграли в московской подземке

1 ноября три пары поженились на станции московского метро "Маяковская", сообщает Zakon.kz.

Как передает "МИР 24", на станции метро "Маяковская" превосходная акустика для марша Мендельсона. В качестве бонуса предлагается фотосессия в вагонах поезда.

Молодожены Андрей Дуленков и Виктория Муратова решили обыграть расхожее выражение о том, что "все браки заключаются на небесах", и для того, чтобы обменяться кольцами, спустились под землю. Выяснилось, что метро было их первым транспортом, на котором они катались совместно.

А Сергей и Анна Фомины стали уже сотой парой молодоженов, вступивших в брак на станции метро "Маяковская". В рамках проекта "Новые адреса счастья" – это одна из самых популярных локаций.

"Пары всегда очень трепетно относятся к этой локации, и всегда выходят довольные, счастливые, влюбленные под покровом ночи", – рассказала ведущая торжественных церемоний Дворца бракосочетаний №1 Анна Копылова.

По статистике столичной мэрии, каждая 10-я пара выбирает для свадьбы в Москве необычную площадку. На выбор больше 30 мест: от старинных усадеб до небоскребов.

"За шесть лет работы проекта выездные церемонии регистрации брака состоялись более 60 тыс. раз", – говорится в репортаже.

