Астанинский "Барыс" сыграл с московским "Динамо" в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" дома сыграл с московским "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги. Поединок стал первым для команды после официальной отставки Дэвида Немировски, сообщает Zakon.kz.

Первый период минимально остался за гостями, во втором они увеличили разрыв, но Алихан Омирбеков его сократил.





Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам довести все до победы – 3:1.



"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Динамо" (Москва, Россия) 1:3 (0:1, 1:1, 0:1):

0:1 – 05:34 Гусев (Уил, Менелл). В большинстве;

0:2 – 26:15 Уил (Пакетт). В равенстве;

1:2 – 28:17 Омирбеков (Савицкий, Данияр). В большинстве;

1:3 – 43:57 Гусев (Пакетт). В равенстве.

Вратари: Маттссон – Моторыгин.

Штраф: 4:10 (4:2, 0:6, 0:2).

26 сентября "Барыс" дома примет ХК "Сочи".

Ранее сообщалось, что в связи с неудовлетворительными результатами столичной команды "Барыс" на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги было принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева вместо Дэвида Немировски.