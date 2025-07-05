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Наука и технологии

Раскрыта тайна пирамиды Хеопса

пирамиды в Египте, ученые, открытия, ремесленники, рабы, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 13:26 Фото: pixabay
Археологи установили, что египетские пирамиды все-таки построили квалифицированные рабочие. Такое интересное заявление сделал экс-министр древностей Египта Захи Хавасс, сообщает Zakon.kz.

По словам египтолога, его команде удалось обнаружить несколько ранее неизвестных следов, оставленных рабочими XIII века до нашей эры.

Так, как отмечено в публикации Life.ru, ученые исследовали захоронения к югу от пирамиды Хеопса, идентифицированные как места упокоения строителей. В гробницах были найдены статуи, изображающие процесс перемещения камней, а также высечен 21 иероглиф, среди которых "смотрящий за стороной пирамиды" и "ремесленник".

"Эти открытия подтверждают, что строители не были рабами. Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид", – объяснил Захи Хавасс.

Специалист также подчеркнул, что рабочие работали в бригадах: одни резали камни, другие придавали им форму, а остальные занимались транспортировкой материала с помощью деревянных саней, которые волочили по песку.

Эксперт еще добавил, что строители работали практически без перерывов, получая выходной день раз в 10 дней.

Пирамида Хеопса, Великая пирамида Гизы – крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта; единственное из "Семи чудес света", сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них: ее возраст оценивается примерно в 4500 лет. Архитектором Великой пирамиды считается Хемиун, визирь и племянник Хеопса. Он также носил титул "Управляющий всеми стройками фараона". Предполагается, что строительство продолжалось двадцать лет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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