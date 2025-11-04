#Народный юрист
Мир

В одной из стран Европы высокий уровень террористической опасности

Пистолеты, автоматы, паркинг, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 05:40 Фото: pexels
Как заявил глава Министерства иностранных дел страны Александер Добриндт, уровень террористической опасности в Германии оценивается как высокий, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, в блоке ХДС/ХСС, входящем в правящую коалицию в бундестаге, подчеркнули, что лица, угрожающие безопасности ФРГ, должны быть высланы из страны.

"Задержание в Берлине в очередной раз показывает, что уровень угрозы терроризма в Германии хотя и абстрактный, тем не менее высок. Действия сирийца, находящегося в ФРГ с 2023 года, указывающие на подготовку теракта, были своевременно распознаны", – отметил министр.

2 ноября в берлинском районе Нойкельн правоохранители задержали гражданина Сирии Абдаллу Р., который, предположительно, планировал террористическую акцию в столице Германии.

По данным издания, его поместили под стражу. Мужчину подозревают в планировании "расправы". Сириец имеет три адреса проживания в Берлине. В ходе обысков у задержанного обнаружили материалы для изготовления взрывчатки.

Ранее сообщалось, что на 2 миллиона евро планируют строить убежища в многоэтажках Эстонии.

Аксинья Титова
