Мир

На 2 миллиона евро планируют строить убежища в многоэтажках Эстонии

В Эстонии хотят строить убежища в домах, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 05:00 Фото: pixabay
В Министерстве внутренних дел Эстонии предложили выделить из госбюджета два млн евро на убежища в многоэтажных домах на случай непредвиденных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

Пресс-релиз об этом опубликовали на официальном портале правительства. Как считают в министерстве, многоквартирные дома с отдельными убежищами значительно повышают "чувство безопасности" в эстонском обществе, а также могут спасти граждан во время военных действий.

Деньги должны пойти на переоборудование укрытий, которые создают в частных домах и на складских помещениях. При этом не все помещения будут оборудованы для полноценных военных действий. Также деньги пойдут на строительство, ремонт, проектирование, консультации и оборудование для новых помещений. Выделять планируется до 35 тыс. евро на дом. Сейчас объявленная сумма находится на утверждении.

В конце сентября президент страны Алар Карис подписал закон 662 SE, которым ввел ряд новых требований к зданиям и организации процесса эвакуации. В частности, поправки обязали оборудовать специальные бомбоубежища в крупных или активно использующихся зданиях.

"На одного человека должно приходиться от 0,75 кв. м. площади укрытия. Там также должны быть электрогенератор, доступ к водопроводу и канализации", – говорится в сообщении правительства.

Департамента гражданской защиты, ответственный за эвакуацию наделили особыми полномочиями. Всех госслужащих в стране заставят пройти обучение по защите населения. В случае ЧС или военных действий они обязаны поддерживать работу жизненно важных услуг.

3 ноября после ночного землетрясения в Узбекистане люди боялись возвращаться домой и оставались на улице.

Фото Алия Абди
Алия Абди
