Мир

Вице-президента Америки заподозрили в измене своей жене

Семья вице-президента Америки, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 05:55 Фото: Х/VP
В США распространяются слухи вокруг романа второго человека в США Джей Ди Вэнса и вдовы Чарли Кирка Эрики, сообщает Zakon.kz.

Новым поводом для спекуляций стало их теплое объятие на недавнем мероприятии Turning Point USA. Это организация Чарли Кирка, теперь возглавляемая Эрикой Кирк, пишет The Econonic Times.

Вэнс был приглашен на мероприятие в качестве спикера. Когда вице-президент вышел на сцену, Кирк встретила его очень теплыми объятиями. Все обратили внимание на то, как он положил руки ей на талию, а она провела рукой по его волосам.

Фото: X/kwok_xian

Эрика представила Джей Ди Вэнса как "своего хорошего друга", у которого есть сходства с ее покойным супругом.

"Никто никогда не заменит моего мужа. Но я вижу некоторые сходства между ним и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Правда", – сказала она в приветственной речи.

Фото: Х/people

По данным издания, на этом мероприятии присутствовала и "вторая леди" США Уша Вэнс. Джей Ди Вэнс, католик, женат на американке индийского происхождения и индуистке с 2014 года, у пары трое детей.

Фото: Х/VP

В ходе выступления вице-президент повторил, что надеется на возможное обращение жены в христианство.

"Я верю в христианское Евангелие и надеюсь, что моя жена однажды увидит это так же", – сказал он.

Известно, что Уша Вэнс не раз это исключала смену религии.

Президент США тем временем показал подписчикам своей соцсети новую ванную комнату в Белом доме, которую обновил полностью под свой вкус.

Фото Алия Абди
Алия Абди
