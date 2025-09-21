#АЭС в Казахстане
Мир

Как пройдут похороны американского активиста Чарли Кирка

Похороны Чарли Кирка, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 07:25 Фото: pixabay
20 сентября стали известны подробности похорон американского консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает Zakon.kz.

Деталями в эфире Fox News поделилась пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Так, похороны активиста, застреленного во время выступления в Университете Юты 10 сентября, состоятся в воскресенье, 21 сентября, на стадионе State Farm в Глендейле.

Ожидается выступление президента США Дональда Трампа. Также с речью выступят вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонс и федеральные министры.

"Для безопасности выступающих политиков на поминальную службу в штат Аризона направят два полностью загруженных самолета с сотрудниками администрации США", – подчеркнула Левитт.

Ранее тело активиста привезли на военную базу Национальной гвардии имени Роланда Р. Райта, и Вэнс возглавил процессию, помогая военнослужащим в парадной форме занести гроб в лайнер.

Фото Алия Абди
Алия Абди
