Как пройдут похороны американского активиста Чарли Кирка

20 сентября стали известны подробности похорон американского консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает Zakon.kz.

Деталями в эфире Fox News поделилась пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Так, похороны активиста, застреленного во время выступления в Университете Юты 10 сентября, состоятся в воскресенье, 21 сентября, на стадионе State Farm в Глендейле.

Ожидается выступление президента США Дональда Трампа. Также с речью выступят вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонс и федеральные министры.

FINAL PREPARATIONS: Police are expecting 100,000 people to attend Charlie Kirk’s memorial service at State Farm Stadium and an overflow arena tomorrow in Glendale, Arizona. President Trump and Vice President JD Vance will be among the guests honoring Kirk’s life. pic.twitter.com/OzllABvWld — Fox News (@FoxNews) September 20, 2025

"Для безопасности выступающих политиков на поминальную службу в штат Аризона направят два полностью загруженных самолета с сотрудниками администрации США", – подчеркнула Левитт.

Ранее тело активиста привезли на военную базу Национальной гвардии имени Роланда Р. Райта, и Вэнс возглавил процессию, помогая военнослужащим в парадной форме занести гроб в лайнер.