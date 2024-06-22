Самую богатую семью Великобритании приговорили к тюремному заключению в Швейцарии

Пракаш Хиндуджа, магнат индийского происхождения, его жена, сын Аджай и невестка Намрата были признаны виновными в эксплуатации прислуги, работавшей на их роскошной вилле на берегу озера в Женеве, Швейцария, сообщает Zakon.kz.

Швейцарский суд приговорил членов семьи к тюремному заключению на сроки от четырех до четырех с половиной лет, пишет Daily Mail.

Их обвиняли в отбирании паспортов рабочих, выплате им зарплаты в рупиях вместо швейцарских франков, запрете покидать виллу и принуждении работать сверхурочно за мизерную оплату. Рабочие, привезенные из Индии, утверждали, что семья платила им всего около 8 долларов США (3700 тенге) за 18 часов работы в день, что составляет менее десятой части минимальной суммы, предусмотренной швейцарским законодательством.

Утверждается, что семья, состояние которой оценивается примерно в 47 миллиардов долларов, редко позволяла работникам покидать дом в престижном районе Женевы Колоньи. Прокуроры на суде заявили, что семья тратила больше на свою собаку, чем на прислугу.

Членов самой богатой семьи Великобритании также обвинили в торговле людьми, но позже это обвинение было снято на основании того, что работники понимали, на что шли.

Адвокаты обвиняемых заявили, что будут обжаловать приговор. Старшие Хиндуджа, которым более 70 лет, не присутствовали на судебном заседании, ссылаясь на плохое здоровье. Аджай и Намрата присутствовали на суде, но не были на вынесении приговора.

После вынесения приговора обвинение потребовало немедленного ареста молодой пары Хиндуджа, но судья отклонил это требование. Защита сообщила, что мать семейства Камаль Хиндуджа сейчас находится в больнице в Монако, а остальные члены семьи находятся рядом с ней.

Семья Хиндуджа владеет Hinduja Group, индийским конгломератом с интересами в автомобилестроении, нефтепереработке, телекоммуникациях, финансах и здравоохранении. Основанная в 1914 году, штаб-квартира группы находится в Лондоне. Семья Хиндуджа считается самой богатой в Великобритании.

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