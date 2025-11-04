День траура объявлен в Риме после гибели рабочего при обрушении средневековой башни
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на мэра города Роберто Гуалтьери.
"Я решил объявить завтрашний день, 5 ноября, днем траура в связи со смертью рабочего, реставрировавшего Торре-деи-Конти (Башню Конти), который скончался ночью", – заявил мэр.
66-летнего рабочего извлекли из-под завалов в критическом состоянии. Через 11 часов он умер в больнице.
Прокуратура расследует непредумышленное убийство.
Мэр также выразил соболезнования родственникам и коллегам погибшего и добавил, что завтра на всех муниципальных зданиях будут приспущены флаги.
В связи с днем траура власти отменили запланированную пресс-конференцию Гуалтьери и осмотр новой станции метро у Колизея, строительство которой велось в течение 12 лет.
Il doppio #crollo della #TorredeiConti a #Roma: non ce l’ha fatta l’operaio di 66 anni estratto in gravissime condizioni dalle macerie dopo undici ore. È morto in ospedale. La Procura indaga per omicidio colposo.#Tg1 Enzo Miglino pic.twitter.com/Wp8kNOvNe1— Tg1 (@Tg1Rai) November 4, 2025
