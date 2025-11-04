День траура объявлен в Риме после гибели рабочего при обрушении средневековой башни

Днем траура объявили 5 ноября в Риме из-за гибели рабочего при обрушении части средневековой башни Торре-деи-Конти, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на мэра города Роберто Гуалтьери.

"Я решил объявить завтрашний день, 5 ноября, днем траура в связи со смертью рабочего, реставрировавшего Торре-деи-Конти (Башню Конти), который скончался ночью", – заявил мэр.

66-летнего рабочего извлекли из-под завалов в критическом состоянии. Через 11 часов он умер в больнице.

Прокуратура расследует непредумышленное убийство.

Мэр также выразил соболезнования родственникам и коллегам погибшего и добавил, что завтра на всех муниципальных зданиях будут приспущены флаги.

В связи с днем траура власти отменили запланированную пресс-конференцию Гуалтьери и осмотр новой станции метро у Колизея, строительство которой велось в течение 12 лет.

Il doppio #crollo della #TorredeiConti a #Roma: non ce l’ha fatta l’operaio di 66 anni estratto in gravissime condizioni dalle macerie dopo undici ore. È morto in ospedale. La Procura indaga per omicidio colposo.#Tg1 Enzo Miglino pic.twitter.com/Wp8kNOvNe1 — Tg1 (@Tg1Rai) November 4, 2025

