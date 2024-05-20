Гибель президента Ирана: объявлены траур и дата похорон

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 20 мая 2024 года объявил пятидневный национальный траур в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси, сообщает Zakon.kz.

В своем заявлении Али Хаменеи выразил глубокую скорбь по поводу "мученической" смерти президента Ирана. Он отметил, что Раиси был компетентным президентом, который неустанно служил нации, пишет Tasnim.

"Аятолла Хаменеи подчеркнул неустанные усилия Раиси в служении народу и стране, отметив, что его преданность делу не поколебалась, несмотря на невзгоды. Лидер также оплакивает потерю других видных деятелей, в том числе аятоллы Мохаммеда Али Але-Хашема, министра иностранных дел Амира Абдоллахияна, губернатора Восточного Азербайджана Малика Рахмати и экипажа вертолета", – пишет местное издание.

Хаменеи поручил первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу взять на себя обязанности президента и в сотрудничестве с главами законодательной и судебной власти обеспечить выборы в течение 50 дней.

Вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заверил Верховного лидера, что будет служить народу "по стопам президента".

Кроме того сообщается, что похороны президента и его спутников пройдут завтра, 21 мая, в Тебризе.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет президента нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.