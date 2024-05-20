Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Гибель президента Ирана: объявлены траур и дата похорон

Гибель президента Ирана, траур, похороны, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 13:52 Фото: pixabay
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 20 мая 2024 года объявил пятидневный национальный траур в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси, сообщает Zakon.kz.

В своем заявлении Али Хаменеи выразил глубокую скорбь по поводу "мученической" смерти президента Ирана. Он отметил, что Раиси был компетентным президентом, который неустанно служил нации, пишет Tasnim.

"Аятолла Хаменеи подчеркнул неустанные усилия Раиси в служении народу и стране, отметив, что его преданность делу не поколебалась, несмотря на невзгоды. Лидер также оплакивает потерю других видных деятелей, в том числе аятоллы Мохаммеда Али Але-Хашема, министра иностранных дел Амира Абдоллахияна, губернатора Восточного Азербайджана Малика Рахмати и экипажа вертолета", – пишет местное издание.

Хаменеи поручил первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу взять на себя обязанности президента и в сотрудничестве с главами законодательной и судебной власти обеспечить выборы в течение 50 дней.

Вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заверил Верховного лидера, что будет служить народу "по стопам президента".

Кроме того сообщается, что похороны президента и его спутников пройдут завтра, 21 мая, в Тебризе.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет президента нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

Читайте также

Тело президента Ирана направили в Тебриз
Найдены тела всех погибших при крушении вертолета президента Раиси
Гибель президент Ирана, что дальше, кто будет править Ираном
Гибель президента Ирана: что будет дальше
Президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян погибли
СМИ: Президент и министр иностранных дел Ирана погибли
Ирина Капитанова
Иран 2024 год Авиакатастрофы Похороны Траур
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
гроза, дождь
Дождь, град и гроза ожидаются в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни
Алматы, землетрясение, Китай, подземные толчки
Алматинцы почувствовали землетрясение
Мейржана Туребаева отпустили домой
Мейржана Туребаева отпустили домой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: