Трагедия в Павлодаре: акимат отреагировал на гибель рабочего под завалами школы
Фото: pixabay
8 ноября 2025 года в Павлодаре спасатели обнаружили под завалами тело мужчины, которого засыпало при обрушении строящегося трехэтажного здания. В пресс-службе акимата Павлодарской области выступили со срочным обращением, сообщает Zakon.kz.
Известно, что 58-летний мужчина оказался под завалами строящейся школы 7 ноября 2025 года.
Утром 8 ноября поисковые работы были завершены.
"С помощью работы кинологических расчетов и использования тепловизора спасатели определили место нахождения мужчины, пропавшего в результате обрушения. К сожалению, спасти мужчину не удалось, спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тело".Пресс-служба акима Павлодарской области
Также отмечено, что со стороны государственных органов семье погибшего будет оказана всесторонняя поддержка и необходимая помощь.
"Акимат Павлодара возьмет на контроль оказание помощи семье погибшего со стороны подрядной организации, осуществлявшей работы на объекте, и заказчика строительства в лице частного предпринимателя", – уточнили в пресс-службе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript