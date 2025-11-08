#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
526.02
607.55
6.5
События

Трагедия в Павлодаре: акимат отреагировал на гибель рабочего под завалами школы

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 11:37 Фото: pixabay
8 ноября 2025 года в Павлодаре спасатели обнаружили под завалами тело мужчины, которого засыпало при обрушении строящегося трехэтажного здания. В пресс-службе акимата Павлодарской области выступили со срочным обращением, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 58-летний мужчина оказался под завалами строящейся школы 7 ноября 2025 года.

Утром 8 ноября поисковые работы были завершены.

"С помощью работы кинологических расчетов и использования тепловизора спасатели определили место нахождения мужчины, пропавшего в результате обрушения. К сожалению, спасти мужчину не удалось, спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тело".Пресс-служба акима Павлодарской области

Также отмечено, что со стороны государственных органов семье погибшего будет оказана всесторонняя поддержка и необходимая помощь.

"Акимат Павлодара возьмет на контроль оказание помощи семье погибшего со стороны подрядной организации, осуществлявшей работы на объекте, и заказчика строительства в лице частного предпринимателя", – уточнили в пресс-службе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Под завалами стройки в Павлодаре обнаружили тело мужчины
10:05, Сегодня
Под завалами стройки в Павлодаре обнаружили тело мужчины
Обрушение на стройке в Павлодаре: под завалом может находиться человек
20:22, 07 ноября 2025
Обрушение на стройке в Павлодаре: под завалом может находиться человек
Мертвого мужчину обнаружили на стадионе одной из школ в Экибастузе
18:08, 04 апреля 2025
Мертвого мужчину обнаружили на стадионе одной из школ в Экибастузе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: