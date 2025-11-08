Трагедия в Павлодаре: акимат отреагировал на гибель рабочего под завалами школы

8 ноября 2025 года в Павлодаре спасатели обнаружили под завалами тело мужчины, которого засыпало при обрушении строящегося трехэтажного здания. В пресс-службе акимата Павлодарской области выступили со срочным обращением, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 58-летний мужчина оказался под завалами строящейся школы 7 ноября 2025 года. Утром 8 ноября поисковые работы были завершены. "С помощью работы кинологических расчетов и использования тепловизора спасатели определили место нахождения мужчины, пропавшего в результате обрушения. К сожалению, спасти мужчину не удалось, спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тело". Пресс-служба акима Павлодарской области Также отмечено, что со стороны государственных органов семье погибшего будет оказана всесторонняя поддержка и необходимая помощь. "Акимат Павлодара возьмет на контроль оказание помощи семье погибшего со стороны подрядной организации, осуществлявшей работы на объекте, и заказчика строительства в лице частного предпринимателя", – уточнили в пресс-службе.

