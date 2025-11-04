#Народный юрист
Мир

Отказ сделать аборт обернулся для 18-летней американки гибелью

отказ сделать аборт обернулся для американки смертью, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 00:50 Фото: pixabay
В американском штате Флорида в суде рассматривают дело об убийстве 18-летней Кейлин Фиенго, которое произошло в 2022 году. На скамье подсудимых ее парень Донован Фейсон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Post, тело девушки нашли с огнестрельным ранением в ее автомобиле. Рядом лежал снимок УЗИ, подтверждающий, что она была беременна.

Уточняется, что Фиенго направила своему парню результаты двух положительных тестов на беременность, на что он ответил сообщением: "Аборт!".

Согласно данным следствия, мужчина "вышел из себя", назначил девушке встречу в парке и застрелил ее. Полиция не уточнила, был ли Фейсон отцом нерожденного ребенка. На момент убийства Фиенго находилась примерно на третьем месяце беременности. Помощник прокурора Доминик Лео заявил, что переписка между обвиняемым и жертвой является "четким и убедительным доказательством".

Приговор по делу планируют вынести 5 декабря.

Ранее сообщалось, что кровавой дракой закончился конфликт на автомойке в Туркестанской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
