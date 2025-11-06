Дети получили ожоги глаз в кинотеатре в российском Абакане
После киносеанса в Хакасии в офтальмологию с поражением сетчатки попали 32 человека, включая 20 несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.
Как пишут в материале krsk.aif.ru, сотрудник кинотеатра "Наутилус" в городе Абакане не выключил перед сеансом бактерицидные лампы. В итоге все, кто был в зале, получили ожоги сетчатки.
В беседе с SHOT один из пострадавших рассказал, что глаза у посетителей начали сильно болеть спустя несколько часов после просмотра.
Взрослым и детям потребовалась помощь врачей. К счастью, специалисты оказали помощь оперативно: угрозы потери зрения ни у кого сейчас нет.
Возбуждено уголовное дело.
