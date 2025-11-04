Вооруженный разбитой бутылкой бездомный изрезал лицо третьеклассницы

В челябинском Миассе (Россия) агрессивный бомж-рецидивист напал на третьеклассницу возле детской площадки. Преступник изрезал ребенку лицо разбитой бутылкой, сообщает Zakon.kz.

Как передает Life, возле детской площадки на улице Уральской 9-летняя девочка получила серьезные травмы. Когда ребенок пришел к родителям, ее вид шокировал взрослых. Малышка была измазана в собственной крови и сильно напугана.

При этом старшая сестра пострадавшей отметила, что мужчина не в первый раз атакует детей: он и его сообщники на постоянной основе выслеживают несовершеннолетних, после чего преследуют жертв и пугают окровавленными ранами. Сами злодеи не имеют собственного жилья, а потому ночуют и прячутся от морозов в бесхозном бараке, что простаивает возле игровой зоны.

Помимо прочего, родственница избитой девочки сказала журналистам, что прежде бомж Метела был судим за убийство человека на этой же улице. Он находился в тюрьме долгие годы, но не так давно вышел на свободу и снова принялся за старое.

Теперь семья девочки боится, что страшный инцидент снова может повториться. К тому же агрессор знает, где живет пострадавшая школьница. Другие родители тоже опасаются за жизнь и здоровье собственных детей, так как прежде сталкивались с невменяемым мужчиной.

Ранее сообщалось, что тело девочки нашли в диване арендованной квартиры.