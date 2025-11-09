#Народный юрист
Мир

Перевороты будете видеть только во сне: президент Кыргызстана сделал жесткое заявление

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 01:16 Фото: akorda.kz
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 9 ноября опубликовал в Facebook большое обращение к гражданам, в котором заявил, что попытки дестабилизировать страну не удадутся, сообщает Zakon.kz.

"Отныне перевороты вы будете видеть только во сне. Мародерство, грабеж, жадное стремление к наживе и попытки, как прежде, ухватить должность и разбогатеть после переворота – все это пусть остается лишь в ваших снах", – подчеркнул глава государства.

Он обвинил в провокациях группы лиц, ранее уличенных в коррупции, лишившихся незаконных доходов и пытающихся, по его словам, вернуть влияние через манипуляции в медиа.


"Есть группы с нехорошими намерениями, которые преувеличивают вышеперечисленные проблемы, раздувают их, подстрекают людей и надеются, что во время выборов что-то произойдет. Что это за группы. Среди них те, кто был ранее задержан по крупным коррупционным делам и по решению суда передал крупные суммы или объекты в государственный бюджет; те, чьи теневые схемы мы разрушили, и кто потерял доходы; те, кто уходит с постов, сердито мстящие лично ради собственной выгоды. Иными словами – люди, обиженные ради личной выгоды", – отметил президент.

В обращении Жапаров также затронул три темы, волнующие граждан: энергетику, государственный долг и реформу в сфере водительских удостоверений. Президент сообщил, что благодаря реформам долг энергетического сектора сократился с 137 до 25 млрд сомов, а к 2027 году отрасль выйдет на прибыль.

Он призвал граждан экономно расходовать электроэнергию, отметив, что каждый киловатт-час, потребляемый сверх нормы, увеличивает импорт и расходы бюджета.

Отдельно Жапаров объявил о борьбе с коррупцией в сфере выдачи водительских прав. По его словам, 90% удостоверений в стране ранее были куплены, и теперь система будет полностью реформирована: документы получат только те, кто реально прошел обучение и сдал экзамены.

Президент подчеркнул, что страна движется к энергетической независимости и экономической устойчивости.

"Мы не сидим сложа руки. Через два с половиной года дефицит электроэнергии будет полностью устранен", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане подготовили список тех, кто грабил страну.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
